PHOTO BURHAN OZBILICI, AP

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lors d’une mêlée de presse le 12 février que l’armée turque attaquerait l’armée syrienne n’importe où sur le territoire syrien si un seul autre soldat turc était blessé. Idleb, l’ultime bastion des rebelles et des djihadistes, a été le théâtre d’une escalade ces dernières semaines avec des affrontements inédits entre l’armée turque et les forces du régime de Bachar al-Assad, soutenues par Moscou et Téhéran.