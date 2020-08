La Presse au Liban: Beyrouth au lendemain de la manifestation monstre

(Beyrouth) Au centre-ville de Beyrouth, dimanche, des cannettes de gaz lacrymogènes jonchaient le sol çà et là au lendemain d’une manifestation monstre contre le gouvernement, dans laquelle des manifestants et des forces de l’ordre se sont affrontés. Les confrontations ont repris de plus belle en soirée.