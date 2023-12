PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Henny de Jong habite l’un des appartements du Frankelandgroep. Avant d’y déménager il y a un an et demi, l’ex-enseignante vivait seule et était dépressive. « Ici, je peux voir des gens. Faire des activités », dit-elle. L’infirmière Sharita Huizing vient deux fois par semaine jouer aux cartes ou au Scrabble avec Mme de Jong. Certains pourraient dire que ses compétences sont ainsi « gaspillées ». « Mais si tu as de belles conditions de vie, tu as besoin de moins de soins », dit Pepita Breugem, directrice du conseil d’administration du Frankelangroep.