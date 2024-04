PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS

En août dernier, le quotidien américain The New York Times, citant des officiels américains, évaluait les pertes militaires russes à 120 000 morts. Le 29 janvier, dans une réponse écrite à un parlementaire, le ministre britannique de la Défense James Heappey évaluait, lui, les pertes russes à plus de 350 000 morts et blessés.