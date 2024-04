Selon le responsable des pompiers de Bologne, Calogero Turturici, interviewé par une télévision locale, il n’est pas possible dans l’immédiat de déterminer les causes de cet accident.

(Rome) L’explosion survenue mardi après-midi dans une centrale hydroélectrique du centre de l’Italie a fait au moins quatre morts et trois blessés, et cinq personnes sont portées disparues, a indiqué la préfecture de Bologne.

« Il semble qu’il y ait eu un effondrement de la dalle du plancher et les secours sont difficiles car beaucoup d’eau a pénétré à l’intérieur du huitième étage du sous-sol », a déclaré le maire de la ville voisine de Camugnano, Marco Masinara.

Selon le responsable des pompiers de Bologne, Calogero Turturici, interviewé par une télévision locale, il n’est pas possible dans l’immédiat de déterminer les causes de cet accident. Les locaux où s’est produite l’explosion sont partiellement inondés et remplis de fumée et donc inaccessibles dans l’immédiat, a-t-il ajouté.

Le précédent bilan de la préfecture, donné en fin d’après-midi, avait fait état de trois morts et six disparus.

Enel Green Power, l’unité de production d’énergie renouvelable du géant Enel qui exploite la centrale, a déclaré se coordonner avec les autorités après l’accident survenu sur la retenue d’eau artificielle de Suviana, sur la petite commune de Camugnano.

Dans une déclaration, l’entreprise a indiqué qu’un incendie avait touché l’un des deux groupes de la centrale de Bargi. « Après enquête, le bassin du barrage de l’usine de Bargi n’a pas été endommagé et est en sécurité », a précisé l’entreprise.

La production a été interrompue, mais il n’y a pas eu d’impact sur l’approvisionnement local ou national, a-t-elle fait valoir.

Enel a souligné qu’elle continuait « d’opérer en appliquant toutes les mesures de sécurité nécessaires, conformément aux procédures internes, pour garantir l’évacuation de son personnel ».

La première ministre Giorgia Meloni a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle « suivait avec appréhension les terribles nouvelles concernant l’explosion ».

« Nous suivons avec préoccupation les développements de cette affaire », a également réagi pour sa part sur X le vice-premier ministre Antonio Tajani.