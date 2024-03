La Russie selon Vladimir Poutine

(Moscou) La Russie telle que la voit Vladimir Poutine – prospère, innovante et sans frontières – fait l’objet d’une grande exposition à Moscou, dans un célèbre palais des congrès érigé à l’époque de Joseph Staline. Expo Russie 2024 est un éloge du Kremlin aux réalisations de la Russie depuis 20 ans – essentiellement le règne de M. Poutine – et présente les promesses du président russe après qu’il aura obtenu un nouveau mandat de six ans à l’issue d’élections réglées d’avance prévues ce week-end.