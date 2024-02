Des percées, des reculs, du surplace. Deux ans après le début de son invasion, l’armée russe gruge péniblement le territoire ukrainien, consolidant ses acquis dans l’est et le sud-est du pays. Sa victoire récente à Avdiïvka et le tarissement possible du financement occidental laissent penser que Vladimir Poutine pourrait gagner sa guerre. Survol en quatre cartes.

Avant le 24 février 2022

INFOGRAPHIE LA PRESSE Source : Agence France-Presse

Le conflit armé en Ukraine commence réellement en 2014, à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie. Cette crise accentuera les divisions ethniques dans l’est de l’Ukraine, débouchant sur une déclaration d’indépendance par les prorusses des provinces de Donetsk et de Louhansk, qui sera reconnue par Vladimir Poutine trois jours avant son assaut sur l’Ukraine. La Russie occupe alors 7 % du territoire ukrainien.

La percée russe

Le 24 février 2022. L’armée russe entre en Ukraine par le nord et se dirige tout droit sur Kyiv. Bien peu croient aux chances de victoire ukrainienne, mais les Russes, incapables de prendre la capitale, se replient début avril afin de concentrer leurs forces sur l’est et le sud-est du pays, également envahi. Au mois de mai, la ville portuaire stratégique de Marioupol tombe, au terme d’une offensive russe brutale, dont les images feront le tour du monde. Des combats acharnés ont aussi lieu dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays. À ce stade, l’armée russe occupe 20 % du territoire ukrainien.

La contre-offensive ukrainienne

Retournement de situation à l’automne 2022. Après le choc initial, les forces ukrainiennes chassent les Russes des régions de Kherson et de Kharkiv, regagnant un peu de leur territoire perdu. Après avoir concédé Bakhmout, au terme d’une sanglante bataille, l’armée ukrainienne relance sa contre-offensive à l’été 2023, avec comme objectif de couper l’accès russe à la Crimée, entre Donetsk et Zaporijjia. Mais les défenses russes se sont consolidées et la reconquête n’a pas lieu. En cinq mois, les Ukrainiens n’ont repris que 400 km2 de leur territoire… qu’ils reperdront ailleurs lors de différentes contre-offensives russes.

Un front figé

À la fin de l’année 2023, le conflit en Ukraine s’est transformé en guerre de meulage (grinding). On gruge du territoire ici et là, mais il n’y a pas de gains notables de part et d’autre. Cet enlisement, que certains comparent à celui de la Première Guerre mondiale, en raison des tranchées et des lourdes pertes, sape le moral des troupes ukrainiennes, qui peinent à rivaliser avec une armée russe inépuisable, en hommes comme en armes, tandis que le président Volodymyr Zelensky s’agite pour trouver du financement à l’étranger, une partie politique de plus en plus difficile. Au moment d’écrire ces lignes, la Russie occupe environ 17 % du territoire ukrainien.