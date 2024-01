Kate Middleton, princesse de Galles et femme du prince William, est présentement hospitalisée après une intervention chirurgicale manifestement importante. Pour sa part, le roi Charles III a repoussé ses engagements parce qu’il devra aussi subir des traitements à l’hôpital pour des problèmes de prostate hypertrophiée.

Dans un communiqué, le Palais de Kensington en a fait l’annonce mercredi, disant qu’il s’agissait d’une opération abdominale « programmée » à la London Clinic.

« L’opération s’est déroulée avec succès et il est prévu qu’elle reste à l’hôpital pendant 10 à 14 jours », est-il indiqué.

Devant la rumeur qui s’emballait face à la durée de l’hospitalisation, tout indique que la famille royale a cru bon de calmer le jeu. Ainsi est apparue dans maints articles britanniques la précision, attribuée à des « sources royales », qu’un cancer n’est pas en cause.

Une longue convalescence suivra au palais et il n’est pas prévu que la princesse de Galles reprenne ses engagements avant Pâques.

« La princesse de Galles est consciente de l’intérêt que cette déclaration va susciter, écrit le Palais. Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant que possible la normalité pour ses enfants et son souhait que ses informations médicales personnelles restent privées », a-t-il été ajouté en son nom.

« La princesse de Galles souhaite présenter ses excuses à tous ceux qui seront touchés par le report de ses engagements. Elle a hâte d’y revenir, le plus tôt possible. »

William, son mari, a pour sa part fait savoir qu’il comptait rester le plus possible auprès de sa femme convalescente et de leurs trois jeunes enfants au cours des prochaines semaines, si bien que ses apparitions publiques seront réduites de moitié.

Et cela, alors que Charles III, qui sera lui-même sur la touche un certain temps, a décidé en début de règne de réduire de beaucoup le nombre de membres actifs de sa famille autorisés à représenter la Couronne dans les évènements protocolaires.

Opération « correctrice » pour Charles

Pour sa part, Charles a vidé son agenda la semaine prochaine. Il devra lui aussi faire un tour à l’hôpital, dans ce qui apparaît dans son cas davantage comme un petit saut sans conséquence.

Le Palais de Buckingham a annoncé que le roi, « tout comme des milliers d’hommes dans son cas chaque année », a une prostate hypertrophiée. « Ce problème est bénin et il subira une opération correctrice, peut-on lire. Les engagements publics du roi seront reportés au cours de sa courte période de convalescence. »

Le fait d’appartenir à la royauté vient décidément avec certains désagréments, comme d’avoir une prostate très publique ou de voir son hospitalisation hautement médiatisée.

Sitôt l’annonce de l’opération de la princesse de Galles annoncée et même si la procédure s’est officiellement bien passée, le magazine français Points de vue, qui se spécialise dans les nouvelles du gotha du monde entier, a publié sur l’internet un article ayant pour titre : « Kate à l’hôpital – Et si le pire arrivait ? » L’article, accompagné d’une photo de Kate en tenue de deuil, toute de noir vêtue avec un chapeau à voilette, y va d’explications sans détour si la future reine venait à trépasser. « William deviendrait veuf et simplement libre d’épouser la personne de son choix. Et ce au plus vite, passée la période de deuil. Sa nouvelle épouse serait automatiquement titrée princesse de Galles à son tour. »

On n’en est absolument pas là. Ces derniers temps, Kate Middleton est apparue en pleine forme à la messe de Noël, aux côtés de ses trois enfants et de l’héritier de la Couronne, William. Quelques jours plus tôt, elle avait aussi organisé un concert de Noël, son évènement signature annuel.

Ces derniers mois, elle a essuyé quelques critiques parce qu’elle prend part à moins d’engagements officiels que d’autres membres de la famille royale.