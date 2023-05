Couronnement de Charles III

Fêtes de voisins et concert géant organisés dimanche

Un grand concert, avec à l’affiche des stars comme Katy Perry et Lionel Richie et des éclairages impressionnants, a eu lieu dimanche soir devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement historique, la veille, du roi Charles III et de la reine Camilla.