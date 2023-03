(Moscou) Vladimir Poutine était en Crimée samedi pour le 9e anniversaire de l’annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie, un déplacement surprise au lendemain de l’émission d’un mandat d’arrêt international à l’encontre du président russe.

Agence France-Presse

Il s’agit du premier voyage du maître du Kremlin en Crimée depuis le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, qui a valu à la Russie une série de sévères sanctions internationales, ajoutées à celles déjà imposées suite à l’annexion de 2014.

Arrivé à Sébastopol, port d’attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, M. Poutine a notamment assisté à la cérémonie d’inauguration d’une école des arts pour enfants en compagnie du gouverneur local, Mikhaïl Razvojaïev, selon les images diffusées par la chaîne de télévision publique Rossia-1.

Cette ville n’étant située qu’à environ 240 km de Kherson, une cité méridionale ukrainienne reprise par l’armée de Kyiv en novembre après le retrait des forces russes, ce déplacement de M. Poutine est aussi le premier effectué dans un endroit si proche de la ligne de front.

« Notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine sait surprendre. Dans le bon sens de ce mot », a écrit sur Telegram M. Razvojaïev.

Selon lui, une école des arts pour enfants devait être inaugurée samedi avec une participation du dirigeant russe par visioconférence.

« Journée historique »

« Mais Vladimir Vladimirovitch est venu en personne. Lui-même. Au volant. Parce que lors d’une journée historique comme aujourd’hui, il est toujours avec Sébastopol et ses habitants », a affirmé Mikhaïl Razvojaïev.

« Notre pays a un dirigeant incroyable ! », s’est-il enthousiasmé.

La Russie a annexé la Crimée le 18 mars 2014, à la suite d’un référendum non reconnu par Kyiv et la communauté internationale.

PHOTO GENYA SAVILOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé en janvier qu’il entendait reprendre la Crimée - « notre terre » -avec des armes, Moscou ne cesse de marteler que la « Crimée est russe », en refusant d’en faire l’objet d’éventuelles négociations de paix.

Vladimir Poutine, dont la dernière visite en Crimée remonte à novembre 2021, est visé depuis vendredi par un mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI), qui l’accuse de crime de guerre de « déportation illégale » d’enfants ukrainiens.

Le Kremlin a jugé « nul et non avenu » ce mandat, dont l’émission a été annoncée le même jour où Moscou et Pékin ont dévoilé la visite du dirigeant chinois Xi Jinping en Russie la semaine prochaine, censée ouvrir une « nouvelle ère » dans les relations entre deux alliés.

Cette visite aura lieu du 20 au 22 mars, un peu plus d’un an après le lancement de l’offensive russe en Ukraine qui a conduit le Kremlin à se réorienter vers la Chine, sur fond de tensions avec l’Occident qui soutient l’Ukraine.

Le mois dernier, la Chine a cherché à s’imposer comme médiateur dans le conflit ukrainien en publiant un document exhortant Moscou et Kyiv à tenir des pourparlers de paix.

« Annulation des poursuites »

Jeudi, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, a une nouvelle fois exhorté Kyiv et Moscou à reprendre « au plus vite » des pourparlers de paix.

« Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous étions ouverts à des propositions vraiment sérieuses de l’Occident et de l’Ukraine sur un règlement de la crise par des moyens politico-diplomatiques », a déclaré samedi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

« Mais la langue des ultimatums est inacceptable pour nous », a-t-elle souligné, réclamant notamment la « levée de toutes les sanctions illégitimes et l’annulation de toutes les poursuites visant la Russie auprès des instances judiciaires internationales ».