Guerre en Ukraine, jour 383

Violents combats pour contrôler le centre de Bakhmout

(Kyiv) D’intenses combats ont opposé lundi Russes et Ukrainiens pour le contrôle du centre de Bakhmout, une ville de l’est de l’Ukraine où se déroule la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l’invasion russe.