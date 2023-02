Brett Bruen, président de Global Situation Room, société de conseil spécialisée dans la communication de crise, et ancien diplomate américain, explique comment la stratégie de communication du président ukrainien Volodymyr Zelensky repose sur le plan « émotionnel » plutôt que les « théories politiques ».

Agence France-Presse

Zelensky « ne parle pas tant de principes que de ce que cela signifie pour lui, et évidemment pour le peuple ukrainien, détaille-t-il. Et cela a été très efficace pour briser, je pense, une grande partie de la propagande de la Russie et, très franchement, une partie du cynisme en Europe et aux États-Unis ».

Les communications peuvent « jouer un rôle décisif dans ce conflit », ajoute M. Bruen, qui estime que de nombreux autres dirigeants « vont se pencher sur ce que Zelensky a fait et essayer de le reproduire pour (défendre) leurs propres causes ».