Près de 50 000 personnes ont rendu un dernier hommage au pape Benoît XVI jeudi matin, au Vatican. Pour beaucoup d’entre eux, c’était l’occasion d’honorer un pape qui avait fait une différence dans leur vie.

« Nous nous sommes rencontrés pour la toute première fois il y a tout juste deux heures », dit Camilla de Catuélan en regardant sa cousine à côté d’elle. Elle vit à Paris, sa cousine en Autriche, mais elles ne s’étaient jamais vues en personne. Il a fallu attendre les funérailles de Benoît XVI pour que la rencontre se produise au cœur du Vatican.

« Cette rencontre a été organisée par Benoît XVI, dit en souriant Katharina Wilczek. Ce n’était pas prévu, c’est fantastique, ça va rester comme un moment marquant dans notre relation. » Les deux cousines sont arrivées très tôt jeudi matin, bien avant l’aube, pour être sûres d’avoir une place assise et le plus près possible de la basilique Saint-Pierre.

Nous voulions prendre part à ce moment historique. Benoît XVI a été un homme important, intelligent, fidèle à l’Église. Katharina Wilczek

Pour la toute première fois, un pape en exercice a célébré un autre pape. « Ces funérailles sont très émouvantes, c’est quelque chose qui n’était jamais arrivé dans l’histoire. »

À quelques rangées d’elles, un groupe d’une soixantaine d’Américains d’une école catholique du Michigan est lui aussi venu assister à ces funérailles. Le groupe, qui était en voyage en Italie, a changé de programme à la dernière minute. « Nous étions censés visiter la basilique Saint-Pierre aujourd’hui », explique Mary Jo Davis, professeure à la Father Gabriel Richard High School.

« C’est formidable de vivre cette expérience et d’être là avec tous ces gens qui honorent ce formidable pape », explique-t-elle, tout en se disant surprise d’avoir pu accéder si rapidement à la place Saint-Pierre, malgré les quelques centaines de milliers de personnes présentes. Plus que des funérailles, elle pense que ce moment marquera à jamais la vie de ses élèves. « Ce que nous leur enseignons à l’école devient encore plus réel et concret aujourd’hui. N’est-ce pas, les jeunes ? », leur demande-t-elle en rigolant.

Solidarité

Les funérailles n’avaient pas encore débuté que Stéphane Sané était déjà très ému. « En tant que chrétien, c’est le dernier hommage que je peux rendre à une personne qui a tant contribué à l’avancement de ma foi. Sa pensée a aussi aidé l’Église catholique à progresser, à se moderniser et à aller de l’avant », explique-t-il.

À peine arrivé sur la place Saint-Pierre, il se retrouve malgré lui chargé d’une mission. « Quand je suis arrivé, une dame est venue me demander de l’aide pour distribuer des livrets de la messe. J’ai tout de suite pris la boîte avec les livrets et commencé à les distribuer. Je ne la connaissais même pas, mais je l’ai fait de bon cœur », dit-il en rigolant.

C’est cet esprit de solidarité dans ces funérailles qui frappe particulièrement Stéphane Sané, un Sénégalais de naissance qui vit maintenant à Rome. « C’est de la solidarité comme je la connais en Afrique. Même si l’on ne connaît pas la personne, on est ensemble pour accompagner quelqu’un vers la mort », explique-t-il.

Chaque personne présente à ces funérailles a une anecdote à raconter à propos de Benoît XVI. « Pour moi, ces obsèques sont une occasion de boucler la boucle », dit Catherine Assen, une Néo-Zélandaise qui avait vu le pape Benoît XVI lors de sa visite en Australie en 2008.

À cette époque, sa sœur avait contribué au bon déroulement de la visite papale. « Ma sœur travaillait dans l’une des résidences où le pape avait séjourné. Elle s’est occupée de lui et de ses repas. Il est venu pour nous [en 2008], alors c’est à mon tour de venir ici pour lui », explique celle qui a voyagé avec des amis pour assister aux obsèques.

Des funérailles remplies d’émotions

Les funérailles de Benoît XVI, qui ont duré près de deux heures, ont débuté sous un épais brouillard au Vatican. Mais durant la messe, des éclaircies et quelques rayons de soleil sont apparus, une sorte de signe du ciel selon plusieurs fidèles, qui en sont devenus encore plus émus. « J’avais envie de pleurer tellement j’étais touchée. C’était vraiment une grande cérémonie », confie sœur Marie Chantal en quittant la place Saint-Pierre.

« C’est la première fois que je vois un pape de si près et que j’assiste à des funérailles. » Comme elle, des milliers de personnes se sont déplacées au Vatican, parfois de l’étranger. Elisabeth Bernard est venue de France précisément pour l’occasion. « Venir aujourd’hui, c’était d’une importance capitale, je ne me voyais pas ne pas venir. »

Benoît XVI est décédé à 95 ans, le 31 décembre, dans le monastère situé dans l'enceinte du Vatican où il avait passé la quasi-totalité de sa décennie de retraite, ses journées étant principalement consacrées à la prière et à la réflexion.

















Elle explique avoir développé un lien particulier avec le pape Benoît XVI au cours des années, ce qui rend ce moment encore plus émouvant pour elle. « C’était comme une boussole pour moi, un père au sens total du terme. Sa voix était rassurante et calmante, elle m’a pratiquement bercée. Cela m’a beaucoup aidée à affronter des évènements dans ma vie personnelle », confie-t-elle.

Elisabeth Bernard dit avoir éprouvé une grande tristesse durant ces funérailles, que le Vatican a voulues solennelles, mais sobres, pour respecter les volontés du défunt pape. Jusqu’à son retour en France ce vendredi, Elisabeth Bernard va continuer de prier pour Benoît XVI. « Il est maintenant en train de contempler Jésus. Pour quelqu’un qui a toujours servi, je ne pouvais pas lui souhaiter mieux », conclut-elle.