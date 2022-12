À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède ont présenté en mai une candidature commune en vue d’intégrer l’Alliance atlantique. Sur la photo : un soldat ukrainien tient un missile portables Stinger.

(Washington) Le gouvernement américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente à la Finlande de missiles antiaériens portables Stinger, pour une valeur évaluée à 380 millions de dollars, au moment où ce pays traditionnellement non aligné se prépare à rejoindre l’OTAN.

Agence France-Presse

Le gouvernement finlandais souhaite acquérir 350 missiles Stinger, portés à l’épaule, et leur équipement. Cette vente de matériel sensible devait auparavant être approuvée par le gouvernement américain, a précisé l’agence de coopération du ministère américain de la Défense.

Si elle est confirmée, cette vente « va améliorer les capacités de défense et de dissuasion de la Finlande », précise le communiqué. « Cet armement crucial va renforcer les capacités de défense terrestre et antiaérienne sur le flanc est de l’Europe et soutenir les priorités du commandement européen de l’armée américaine ».

Washington a déjà approuvé lundi la vente de plus de 80 missiles de précision à Helsinki pour un montant total de 323 millions de dollars.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède ont présenté en mai une candidature commune en vue d’intégrer l’Alliance atlantique, abandonnant des décennies de non-alignement militaire.

Celle-ci, qui doit être acceptée à l’unanimité par les 30 États membres de l’OTAN, a été ratifiée par tous à l’exception de la Turquie et de la Hongrie.