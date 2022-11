Guerre en Ukraine

La Russie poursuit sa guerre de l’information à l’étranger

(Paris) Privés des médias RT et Sputnik, bannis par l’UE après l’invasion de l’Ukraine, Moscou n’a pas renoncé à la guerre de l’information sur le Vieux Continent et ailleurs, jouant des failles de l’internet et de relais de circonstance, à grand renfort du carnet de chèques.