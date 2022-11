Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre suédois Ulf Kristersson

(Ankara) Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui recevait mardi à Ankara le premier ministre suédois Ulf Kristersson, venu plaider l’entrée de son pays dans l’OTAN, a annoncé une nouvelle « réunion à la fin du mois à Stockholm ».

Agence France-Presse

« Nous espérons avoir une conclusion plus positive lors de la réunion conjointe qui se tiendra à Stockholm à la fin du mois », a déclaré sans précision de date le chef de l’État turc, qui a assuré « souhaiter sincèrement l’adhésion de la Suède » à l’Alliance atlantique.

En retour, M. Kristersson a promis que la Suède serait « un facteur de sécurité pour tous les pays de l’Alliance ».

« Nous avons approuvé le processus d’adhésion de la Suède à l’OTAN », a rappelé M. Erdogan.

« Nous comprenons ses inquiétudes concernant sa sécurité, et nous voulons que la Suède réponde aussi aux nôtres », a insisté le chef de l’État turc, qui bloque depuis mai l’élargissement de l’Alliance à la Suède et la Finlande en exigeant notamment l’extradition de membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qu’Ankara et ses alliés occidentaux considèrent comme terroristes.

« Nous souhaitons le soutien de la Suède face à la terreur », a-t-il répété.

« Le mot d’ordre en Suède est de combattre le terrorisme. Aucun doute n’est permis à ce sujet […] Cela est pris très très au sérieux », a-t-il affirmé en évoquant une « réunion très productive » avec le président turc.

Il assuré que Stockholm voyait dans le Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK, « une organisation terroriste, de même que les États-Unis et l’Union européenne ».

« Nous comprenons la sensibilité de la Turquie à ce sujet », a-t-il ajouté en promettant de « répondre à toutes (ses) attentes en tant que futur allié ».