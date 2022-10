(Kotliareve) Les explosions des frappes ukrainiennes qui passent par-dessus sa tête pour viser les Russes dans leur bastion méridional de Kherson, juste au bout de la route, donnent à Oleksandre Prikhodko des raisons d’espérer.

Dmitry ZAKS Agence France-Presse

Cet homme de 42 ans à l’énergie débordante se tient dans les ruines couvertes de suie du magasin familial qu’il avait bâti de ses mains, en bordure de terres que la Russie s’est soudainement appropriées.

Les forces russes ont réduit en miettes le travail d’une vie lors de leur deuxième tentative en juillet pour prendre le port fluvial de Mykolaïv (Sud de l’Ukraine), tout proche.

Depuis, les débuts en août d’une contre-offensive ukrainienne, la route entre Mykolaïv et Kherson est devenue l’un des principaux axes de la guerre qui a débuté le 24 février avec l’invasion russe.

Oleksandre Prikhodko a grandi au bord de cette route, dans le village de Kotliareve où l’usine locale a été bombardée par les Russes.

« Nos vies dépendent de nos soldats », glisse-t-il alors que se multiplient les tirs de roquettes. « Entendre les nouvelles de nos succès procure un grand soulagement psychologique ».

« Même des petites choses comme voir un véhicule militaire aller vers le front puis revenir sans encombre, ça te fait sentir mieux », ajoute-t-il.

Dans le nord du pays, plus industriel, la contre-offensive ukrainienne a permis de reconquérir depuis septembre des territoires concédés presque sans combats par les forces russes.

Approche méthodique

Aucun des belligérants – les villageois de Kotliareve non plus – ne s’attend à ce qu’il en aille de même à Kherson, première ville ukrainienne d’importance prise par les Russes au début de leur invasion.

La ville et sa région éponyme constituent une porte d’entrée vers la Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie en 2014, et la mer d’Azov. Sa chute laisserait le président russe Vladimir Poutine quasiment les mains vides après une guerre qui a fait de lui un paria aux yeux d’une bonne partie du monde et renvoyé la Russie à l’isolement de l’ère soviétique.

La bataille livrée par l’Ukraine pour Kherson a débuté par un assaut méthodique livré avec des missiles à longue portée que Washington a accepté, après des réticences, de commencer à livrer fin mai.

Les Ukrainiens ont visé avec succès les dépôts d’armement et les routes d’approvisionnement utilisés par la Russie pour ses soldats à Kherson. L’idée était de forcer les Russes à se contenter des armes dont ils disposaient et de les empêcher d’en obtenir d’autres. Puis ils se sont mis à les pilonner.

Les échos de la guerre autour de Kotliareve suggèrent que la stratégie de l’Ukraine porte ses fruits.

Les Russes répondent aux tirs de barrage des Ukrainiens par des salves sporadiques qui ne font guère d’effet sur les villageois, endurcis par huit mois de guerre.

« Ils tirent beaucoup moins sur nous maintenant », observe Viktor Romanov, 44 ans, qui travaillait aussi pour l’usine locale.

« Comme un grand huit »

Avec son épouse Irina, il est revenu comme chaque semaine inspecter son domicile et nourrir les chiens et les chats de la maison, livrés à eux-mêmes. Le couple préfère rester à Mykolaïv : il s’y sent plus en sécurité et l’approvisionnement en gaz et électricité devrait y être plus fiable.

PHOTO BULENT KILIC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Viktor Romanov et son épouse Irina reviennent chaque semaine à Kherson pour nourrir les chiens et les chats.

« On était pleins d’espoir avant et puis on a vu les bombes nous tomber sur la tête », remarque Irina. « On se sent comme sur un grand huit, avec l’humeur qui monte et qui descend », ajoute-t-elle pour évoquer sa confiance dans la capacité de l’Ukraine à faire reculer les Russes.

Une attaque de drones samedi matin contre la flotte russe de la mer Noire stationnée dans la baie de Sébastopol, en Crimée annexée, semble correspondre à une approche plus déterminée de l’Ukraine sur son front Sud.

Né à Kherson, Oleksiï Vasselenko – un russophone qui s’est battu contre les forces prorusses dans l’est de l’Ukraine en 2014 – se fait du souci.

Âgé de 32 ans, il travaillait pour l’usine maintenant détruite de Kotliareve. Il est constamment resté en contact avec des proches à Kherson, dans le secret le plus complet et en leur faisant courir un risque énorme.

« Tous ceux que je connais veulent revenir au sein de l’Ukraine. Ils souffrent vraiment », explique-t-il.

L’attaque du 8 octobre qui a endommagé le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée, attribuée par Moscou à l’Ukraine, a également entravé l’approvisionnement.

« Ils se sentent complètement isolés », ajoute-t-il en hochant tristement la tête. « D’une certaine manière, je pense que si l’Ukraine avait eu le même soutien occidental en 2014 que celui que nous avons maintenant, rien de tout cela ne serait arrivé ».