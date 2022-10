France

Des milliers de personnes manifestent pour les salaires et le droit de grève

(Paris) « Si on ne bloque rien, on ne nous entend pas » : des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue mardi en France pour la journée de « mobilisation et grève » interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries.