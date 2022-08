Succession de Boris Johnson

La récession « n’est pas inévitable », selon la favorite Liz Truss

(Londres) La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré dimanche, dans une interview au tabloïd The Sun, que la perspective d’une récession économique n’était « pas inévitable » et qu’il était possible de « dégager des opportunités » au Royaume-Uni.