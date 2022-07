Des forêts brûlent en France, l’Europe se réchauffe

(Lisbonne) La péninsule ibérique et le sud-ouest de la France restaient en proie vendredi à des incendies ravageurs et à des températures suffocantes, tandis que, plus au nord, le Royaume-Uni est passé en alerte rouge, craignant des températures jamais atteintes.