PHOTO SDIS 33, VIA ASSOCIATED PRESS

Des civils évacués par milliers et des forêts ravagées par le feu : la canicule extrême qui embrase l’Europe n’est qu’un avant-goût des années à venir, prévient un expert. Pendant ce temps, près de Lytton, au Canada, la collectivité rasée par un incendie de forêt l’an dernier est à nouveau menacée par les flammes.

Léa Carrier La Presse

Le sud de la France ravagé par le feu

« La durée de cette vague de chaleur est assez exceptionnelle, surtout en début de saison, et c’est symptomatique de ce qui nous attend », soutient le professeur Philippe Gachon, du département de géographie de l’Université du Québec à Montréal.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Flammes faisant rage près de Landira, samedi.

Depuis près d’une semaine, une vague de chaleur extrême frappe plusieurs pays de l’Europe de l’Ouest, dont la France.

En Gironde, dans le sud du pays, les incendies de forêt font rage. Déjà plus de 14 000 habitants et vacanciers ont été forcés d’évacuer les zones dangereuses. Samedi, 1200 pompiers étaient mobilisés pour tenter de maîtriser deux incendies qui ont dévoré 10 000 hectares en l’espace de quelques jours.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Avion larguant un produit ignifuge pour tenter de maîtriser un incendie à Guillos en Gironde.

Ces incendies destructeurs ont éclaté au début d’un épisode de canicule qui devrait se prolonger jusqu’à la semaine prochaine en France. Au total, 38 départements sont concernés par une alerte orange, avec des prévisions maximales de 35 à 40 °C dans certains secteurs.

Selon M. Gachon, cette vague de chaleur inédite tient à une combinaison de facteurs qui annonce les années à venir en Europe, soit « des systèmes de haute pression qui restent bloqués, une absence de précipitations et des chaleurs accablantes qui remontent de l’Afrique du Nord », explique le spécialiste des changements climatiques.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Pompiers déployés à Guillos, en Gironde, où plus de 10 000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mardi

Le Royaume-Uni sur le pied d’alerte

Après l’Espagne, le Portugal et la France, le Royaume-Uni se prépare à son tour à une canicule imminente.

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Au Royaume-Uni, l’agence météorologique nationale a émis la toute première alerte « rouge » pour chaleur extrême. Sur la photo, des touristes se sont réfugiés avec leurs valises, dans le centre de Londres, samedi.

Un comité de crise du gouvernement britannique s’est réuni samedi à cet effet, en l’absence remarquée (et dénoncée) du premier ministre Boris Johnson, qui organisait une fête à Chequers, le manoir de campagne du premier ministre du Royaume-Uni.

Pour la toute première fois au pays, une alerte de « danger pour la vie » a été lancée en raison de la menace de chaleur extrême.

C’est le Met Office, l’agence météorologique du pays, qui a sonné l’alarme, vendredi. Des températures exceptionnelles de 40 °C sont attendues en début de semaine prochaine dans une grande partie du pays. Le record de chaleur au Royaume-Uni remonte en 2019, alors que le pays enregistrait 38,7 °C.

Selon le Met Office, la canicule pourrait entraîner « des impacts étendus sur les personnes et les infrastructures ».

C’est clair qu’il va y avoir des conséquences au chapitre des décès et de la morbidité. Philippe Gachon, professeur au département de géographie de l’Université du Québec à Montréal

Lors d’un épisode caniculaire, le mercure reste élevé même la nuit. Pour les personnes âgées ou vulnérables, c’est particulièrement problématique, explique le professeur.

« La fatigue accumulée pendant la journée à essayer de tolérer les températures très élevées, ils ne sont pas capables de la récupérer pendant la nuit », dit-il.

Accalmie au Portugal

Après plusieurs jours marqués par des incendies ravageurs, le Portugal a connu, samedi, une relative accalmie. Un seul feu important était toujours actif dans le nord du pays, mais il semblait perdre en intensité, ont rapporté des journalistes de l’Agence France-Presse sur place.

La veille, un pilote d’avion bombardier d’eau est mort lorsqu’il s’est écrasé alors qu’il combattait un incendie de forêt dans la région de Guarda.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Un pompier lutte contre un incendie qui menace le village d’Eiriz in Baiao, dans le nord du Portugal, le 15 juillet.

Les feux de la semaine dernière ont fait deux morts et une soixantaine de blessés, selon le plus récent bilan des autorités portugaises. Entre 12 000 et 15 000 hectares de forêt et de broussaille sont aussi partis en fumée.

« Tous les ans en cette saison, il y a des incendies ici, mais d’habitude ce n’est pas aussi fort », a témoigné auprès de l’AFP Maria, enseignante à la retraite de 71 ans habitant le village d’Eiriz.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Avion bombardier d’eau survolant un incendie de forêt près de Bustelo, au Portugal, qui connaissait samedi une relative accalmie, avec un seul incendie important encore actif, dans le nord du pays.

Avant de baisser légèrement vendredi, les températures avaient atteint la veille 47 °C dans le nord, un record pour un mois de juillet dans ce pays.

Des épisodes comme ceux-ci, il y en aura de plus en plus en Europe, souligne M. Gachon. Les pays les plus à risque bordent le bassin méditerranéen : l’Espagne, l’Italie, la France et la Grèce. Mais l’Europe du Nord, dont l’Allemagne ou la Scandinavie, n’est pas à l’abri.

PHOTO GREGORIO MARRERO, ASSOCIATED PRESS Des habitants se protègent de la fumée alors qu’un incendie de forêt progressait samedi près d’une zone résidentielle à Alhaurin de la Torre, dans le sud de l’Espagne.

« Les changements climatiques s’accélèrent et prennent une ampleur qu’on n’avait pas anticipée il y a quelques années », souligne Philippe Gachon, en référence au rapport du GIEC sorti en février.

Violent incendie près de Lytton

Au Canada, un incendie de forêt progresse près de Lytton, cette petite collectivité de Colombie-Britannique rasée par le feu l’an dernier. Des ordres d’évacuation ont été lancés pour une dizaine de propriétés et pour certains territoires.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Secteur rasé par les incendies de forêt à Lytton, en Colombie-Britannique, en juillet 2021

Au Manitoba, les incendies de forêt ont aussi chassé quelque 65 membres de la Première Nation Mathias Colomb, qui ont été évacués par avion ou par hélicoptère. Selon le site du Manitoba Wildfire Service, 41 incendies sont actifs dans la province.

Comme l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord, Canada compris, est à risque de canicules extrêmes, affirme Philippe Gachon.

Au Québec, le spécialiste observe « une saison estivale qui s’allonge ». Les chaleurs « commencent plus tôt et tardent aussi à disparaître en automne ».

« Ce qui est problématique, c’est l’effet combiné de plusieurs phénomènes [comme l’absence de précipitations et les chaleurs accablantes] qui vont augmenter les probabilités d’avoir des incendies de forêt de grande envergure », conclut Philippe Gachon.

Avec l’Agence France-Presse et The Guardian