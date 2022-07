Canada

Le dernier recensement a dénombré plus de 450 000 anciens combattants

(Ottawa) Plus de quatre anciens combattants sur dix dénombrés dans le plus récent recensement sont des aînés de plus de 65 ans, mais près d’un tiers des ex-militaires canadiens font toujours partie de la population active alors qu’ils ont entre 25 et 54 ans.