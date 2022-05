PHOTO MINISTÈRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, VIA REUTERS

Lavrov accuse l’UE d’être devenue « agressive et belliqueuse »

(Moscou) Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a accusé vendredi l’Union européenne de s’être transformée en acteur « agressif et belliqueux » dans le sillon de l’OTAN avec le conflit en Ukraine.

Agence France-Presse

« L’UE est passée d’une plate-forme économique constructive, telle qu’elle a été créée, à un acteur agressif et belliqueux qui affiche déjà ses ambitions bien au-delà du continent européen », a déclaré Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse depuis Douchanbé, au Tadjikistan.

À ce titre, il a jugé que « le désir de Kyiv devenir membre de l’Union européenne n’est pas anodin ».

Plus largement, il a accusé les Européens de se précipiter « exactement sur la voie que l’OTAN a déjà tracée, confirmant ainsi la tendance à la fusion avec l’Alliance nord-atlantique et serviront, en fait, d’appendice » à l’OTAN, a ajouté M. Lavrov dans le parc d’une résidence officielle, interrompu par les cris de paons.

Il a dénoncé au passage des propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s’est rendue en Inde fin avril pour une visite destinée à renforcer les liens stratégiques avec ce pays qui affiche sa neutralité face au conflit.

« L’issue de la guerre [en Ukraine] ne déterminera pas seulement l’avenir de l’Europe, mais elle affectera profondément aussi la région Indo-Pacifique », avait-elle déclaré.

Moscou considère l’Alliance atlantique, son vieil ennemi de la Guerre froide, comme une menace existentielle et a notamment justifié son offensive en Ukraine par les ambitions atlantistes de Kyiv et le soutien politique et militaire occidental à ce voisin de la Russie.

La Russie multiplie également les coups de canif contre l’Union européenne, qui a imposé une volée de sanctions sans précédent à Moscou et affiche son soutien à l’Ukraine.