Espagne

Les services secrets ont espionné des indépendantistes catalans avec l’accord de la justice

(Madrid) Les services de renseignement espagnols ont espionné des indépendantistes catalans, mais avec l’autorisation de la justice et de manière ciblée et non massive, affirme mardi le quotidien El Pais en citant des sources proches du Centre national du renseignement (CNI).