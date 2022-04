(Washington) Les États-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu’ils qualifient dans un communiqué de « dévastatrices » et qui visent notamment les grandes banques et les filles de Vladimir Poutine.

Agence France-Presse

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland a pour sa part annoncé, presque simultanément, la toute première inculpation d’un oligarque russe pour violation des sanctions prises depuis l’invasion de l’Ukraine.

« J’ai dit clairement que la Russie paierait un prix lourd et immédiat pour ses atrocités à Boutcha », a souligné le président Joe Biden sur Twitter.

« Nous privons (la Russie) de capitaux, nous la privons de technologie, nous la privons de talents et l’ensemble des mesures que nous prenons crée une spirale qui s’accélère au fur et à mesure que Poutine continue l’escalade » militaire, a expliqué un haut responsable américain sous couvert d’anonymat lors d’une conférence téléphonique.

« Même un autocrate comme Poutine a passé un contrat social avec le peuple russe. Il leur a pris leur liberté en échange de stabilité. Et ce n’est pas ce qu’il leur donne en ce moment », a-t-il affirmé.

Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s’effondrer de quelque 15 % cette année.

En plus d’interdire tous les nouveaux investissements en Russie, une mesure connue depuis mardi, l’exécutif américain va imposer les contraintes les plus sévères qui soient à l’incontournable banque publique Sberbank et à la plus grande banque privée du pays, Alfa Bank.

Ces institutions, déjà visées par des sanctions moins lourdes, subiront un gel de tous leurs avoirs « en contact avec le système financier américain », et seront interdites de toute transaction avec des acteurs américains, selon la Maison-Blanche.

Les États-Unis vont également sanctionner « de grandes entreprises publiques stratégiques », mais n’ont pas immédiatement dévoilé de liste.

L’exécutif américain a toutefois indiqué que ces mesures destinées à faire de la Russie un État « paria » de l’économie mondialisée ménageraient des exceptions pour ce qui a trait au secteur de l’énergie – la principale source de revenus du régime de Vladimir Poutine.

La Maison-Blanche répète à chaque occasion que toute annonce de sanctions est étroitement coordonnée avec les alliés des Américains, en particulier avec les Européens, très dépendants du gaz russe.

Le Royaume-Uni a lui aussi durci ses sanctions contre Moscou mercredi, en s’en prenant comme les États-Unis à Sberbank, et en annonçant la fin des importations de charbon russe.

Les États-Unis avaient par ailleurs décidé en début de semaine d’interdire à la Russie de rembourser sa dette en dollars, faisant croître le risque d’un défaut de paiement.

Washington va également sanctionner les deux filles du président russe : leurs avoirs aux États-Unis seront gelés et leurs liens avec le système financier américain sectionnés.

Ces filles de Vladimir Poutine sont connues dans les médias russes sous les noms de Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova.

« Nous pensons que beaucoup des avoirs de Poutine sont dissimulés à travers des membres de sa famille, et c’est pourquoi nous les visons », a indiqué le haut responsable américain cité plus haut.

Le même traitement sera appliqué à la femme et à la fille du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ainsi qu’aux membres du Conseil de sécurité russe, dont fait partie notamment l’ancien président et premier ministre Dmitri Medvedev.

En même temps que tombaient les nouvelles sanctions, les États-Unis ont annoncé l’inculpation du milliardaire Konstantin Malofeev.

L’oligarque, considéré comme l’une des principales sources de financement des séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, est accusé d’avoir « tenté d’échapper aux sanctions en utilisant des complices pour acquérir et diriger en cachette des médias à travers l’Europe ».