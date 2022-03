PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE

M. Erdogan a assuré que la Russie et l’Ukraine étaient d’accord sur quatre points de négociation sur six, dont le renoncement de Kyiv à l’OTAN, le retrait des obstacles à l’utilisation de la langue russe en Ukraine, le désarmement et les garanties de sécurité.