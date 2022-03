Une voiture fonce sur une foule à un carnaval, six morts

(Bruxelles) Une voiture a foncé dans une foule se rassemblant pour participer à un carnaval tôt dimanche dans le sud de la Belgique, tuant six personnes et en blessant 26 autres dont 10 grièvement, ont annoncé les autorités, qui excluent pour l’instant la thèse d’un attentat.

Kate GILLAM Agence France-Presse

La tragédie s’est produite vers 5 h à Strépy-Bracquegnies, village dépendant de la ville de La Louvière, ancienne zone d’extraction de charbon non loin de la frontière française.

« Dans l’état actuel de l’enquête, la piste terroriste n’est pas privilégiée », a déclaré Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons, lors d’une conférence de presse à La Louvière.

« Rien ne va dans le sens d’un radicalisme ou d’un extrémisme quelconque », a confirmé dans la soirée le procureur du Roi de Mons, Christian Henry, à la télévision publique RTBF.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE

Selon M. Verheyen, « un véhicule a foncé dans un groupe de ramassage » de personnes costumées en « Gilles » pour le carnaval, et « on déplore six décès, 26 blessés à des stades divers », dont « 10 personnes dont les jours sont actuellement en danger ».

Les deux personnes occupant la voiture ont été interpellées et leurs domiciles perquisitionnés. Originaires de La Louvière, nées en 1988 et 1990, elles ne sont pas connues de la justice, selon lui.

« Les deux personnes interpellées rentraient d’un dancing et avaient déposé une autre personne juste avant les faits », a précisé Christian Henry. Les résultats de leurs analyses sanguines, attendus lundi, « permettront de dire s’ils ont consommé de la drogue ».

« Les faits ont été qualifiés de meurtre mais on verra ce que l’enquête révélera et si on doit requalifier la chose en homicide involontaire », a-t-il ajouté.

« L’horreur absolue »

D’après le maire Jacques Gobert, entre 150 et 200 personnes participaient au ramassage du carnaval avant l’aube.

Le véhicule est arrivé à grande vitesse et a « pulvérisé un nombre important de personnes », selon lui.

Des témoins ont décrit une scène d’horreur d’une voiture fonçant dans une foule comprenant des enfants.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE

Fabrice Collignon, un présentateur de télévision belge, a déclaré à l’AFP que « dans un claquement de doigts, on est passé de la joie et du folklore à l’horreur absolue ». La voiture semble avoir « délibérément foncé dans la foule », d’après lui.

Le premier ministre belge Alexander de Croo, d’autres ministres et le roi Philippe se sont rendus sur place, visitant les secours au gymnase de Strépy-Bracquegnies, où la procession matinale avait commencé.

« C’aurait dû être un jour de fête après une période difficile. Il s’est transformé en jour de deuil », a déclaré le premier ministre à la presse. « Nous sommes tous avec la famille et avec les proches des victimes ».

En Belgique, villes et villages organisent de nombreux défilés de rues pour le carnaval pendant le Carême, les plus connus étant à Binche et Alost.

Comme celui de Binche, le carnaval de Strépy-Bracquegnies accueille des participants costumés, les « Gilles », convoqués tôt pour participer au défilé.

« Je marchais à côté », a raconté un témoin, Théo, à la RTBF. « Je me suis retourné et j’ai vu une voiture qui fonçait dans la troupe ».

« Elle est arrivée très vite et n’a pas freiné. Elle a continué et elle a embarqué un Gilles 100 mètres plus loin », a poursuivi le jeune homme. « Il y avait plein de gens à terre ».

En France voisine, le président Emmanuel Macron a « assuré le premier ministre belge de son soutien et de son amitié après cette tragédie ».

Le maire de La Louvière a dit avoir demandé aux organisateurs d’annuler les autres évènements du carnaval, le premier organisé après deux années de pandémie de coronavirus.

En Allemagne voisine, le 24 février 2020 à Volkmarsen (ouest), un homme avait foncé à dessein au volant de son véhicule sur la foule lors d’un défilé du carnaval, faisant quelque 90 blessés dont des enfants. Il a été condamné en décembre à la réclusion à perpétuité.

L’Allemagne avait été frappée par l’attaque djihadiste la plus meurtrière sur son sol, le 19 décembre 2016, lorsqu’un camion bélier avait tué 12 personnes et fait des dizaines de blessés sur un marché de Noël de Berlin.

Le pays a connu plusieurs attaques similaires depuis, le plus souvent perpétrées par des déséquilibrés.