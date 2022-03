Guerre en Ukraine

Des besoins humanitaires toujours plus urgents dans l’Est, dit l’ONU

(Genève) L’ONU a averti vendredi que les besoins humanitaires dans l’est de l’Ukraine devenaient de plus en plus urgents, avec notamment plus de 200 000 personnes qui n’ont pas accès à de l’eau rien que dans la région de Donetsk.