(Kyiv) Plusieurs tirs russes ont fait jeudi au moins 27 morts dans la région de Kharkiv, grande ville assiégée du nord-est de l’Ukraine, ont annoncé les autorités locales.

Agence France-Presse

« Des militaires russes ont procédé à des tirs d’artillerie sur la ville de Merefa dans la région de Kharkiv vers 3 h 30 (21 h 30, heure de l'Est, mercredi) jeudi. Une école et un centre culturel ont été détruits. 21 personnes ont été tuées et 25 blessées dont 10 sont dans un état grave », a annoncé le Parquet régional sur Facebook.

La ville de Merefa est située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kharkiv.

« Le déblayage des décombres est en cours », selon le Parquet, qui a publié deux photos de bâtiments éventrés par des explosions.

Au moins six personnes sont aussi mortes dans des tirs de bombes à sous-munitions dans un village à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kharkiv, Kozacha Lopan, a par ailleurs affirmé le maire du village voisin de Derguatchi, Vyatcheslav Zadorenko, sur Facebook.

« Les occupants ont bombardé la gare, des magasins, des pharmacies et d’autres bâtiments civils dans le centre du village », a-t-il détaillé, précisant que les infrastructures militaires n’avaient en revanche pas été endommagées.