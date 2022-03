Guerre en Ukraine

La progression du conflit en cartes

L’ouest de l’Ukraine, jusqu’ici épargné par les attaques russes, a été bombardé dans la nuit de samedi à dimanche. À la veille de nouvelles négociations entre la Russie et l’Ukraine par visioconférence lundi, la capitale Kyiv est de plus en plus encerclée par des militaires russes et la crise humanitaire s’enlise à Marioupol.