Guerre en Ukraine

Le bilan humain et matériel donne le vertige

(Paris) Avalanche de morts et de blessés, monceau d’équipements détruits, exode massif de réfugiés : deux semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine, le bilan humain et matériel du plus grave conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale donne le vertige.