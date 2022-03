Qui sont ces néonazis dans l’armée ukrainienne ?

Le régime russe a déclaré la guerre à l’Ukraine pour « démilitariser et dénazifier » le pays, a-t-il justifié. L’ambassade de la Russie au Canada a réitéré ce message dans une lettre partagée sur Twitter, mardi, déclarant que « des crimes contre l’humanité et des violations du droit international humanitaire sont commis par les Forces armées de l’Ukraine et des groupes néonazis comme Asov ». Oui, il y a des groupes d’extrême droite en Ukraine, dont le plus connu, le régiment Azov, a bel et bien été intégré à la garde nationale du pays. Ce qui ne fait pas pour autant, vous vous en doutez, du gouvernement ukrainien et de son armée des « néonazis ». Contexte.