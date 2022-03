(Berlin) L'organisation qui s'occupe des réclamations au nom des Juifs qui ont souffert sous les nazis a déclaré mercredi que l'Allemagne avait accepté de verser 720 millions de dollars US supplémentaires pour fournir des soins à domicile et des services de soutien aux survivants fragiles et vulnérables de l'Holocauste

Associated Press

La Conference on Jewish Material Claims Against Germany, basée à New York, a déclaré que l'argent serait distribué à plus de 300 organisations de protection sociale dans le monde.

«Nous sommes fiers d'annoncer cette allocation importante à un moment où ces fonds sont critiques, en raison de l'âge, de la pauvreté et de l'invalidité croissante de notre population de survivants en déclin», a déclaré Gideon Taylor, président de l'organisation.

«Nous savons que ces fonds apportent un soutien vital en ces temps difficiles», a-t-il ajouté.

Les fonds supplémentaires constituent le montant le plus important jamais alloué à la Conférence en une seule année pour des services sociaux, a indiqué l'organisation dans un communiqué. Elle estime que les fonds serviront à payer les services d'environ 120 000 survivants de l'Holocauste.

Depuis 1952, le gouvernement allemand a versé environ 90 milliards de dollars à des particuliers pour les souffrances et les pertes résultant de la persécution par les nazis.

L'année dernière, la Conférence a distribué 653 millions de subventions à des centaines d'agences de services sociaux dans le monde.

Les fonds sont distribués aux organisations de protection sociale dans les régions où vivent un nombre important de survivants, afin de garantir que des services vitaux, tels que les soins à domicile, les soins médicaux, l'aide d'urgence et la nourriture, soient disponibles pour les survivants de l'Holocauste.

«Les survivants seront soutenus où qu'ils vivent, qu'il s'agisse de zones déchirées par la guerre ou de conflits, et quel que soit l'obstacle», a déclaré Greg Schneider, vice-président exécutif de la Conférence.

La fin de la Seconde Guerre mondiale datant d'il y a maintenant plus de 76 ans, tous les survivants vivants de l'Holocauste sont âgés et plusieurs souffrent de nombreux problèmes médicaux parce qu'ils ont été privés d'une alimentation adéquate lorsqu'ils étaient jeunes.

Plusieurs vivent également isolés, ayant perdu leur famille pendant la guerre. De nombreux survivants de l'Holocauste sont sortis de la guerre sans rien et sont encore appauvris aujourd'hui.