PHOTO MIGUEL RIOPA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Les épouses et parents des douze membres d’équipage portés disparus lors du naufrage du chalutier espagnol Villa de Pitanxo manifestant à Marin, dans le nord-ouest de l’Espagne, le 20 février 2022. Elles réclamaient que reprennent les recherches au large de Terre-Neuve, suspendues mercredi dernier à cause de la température glaciale de l’eau et de la mer agitée..