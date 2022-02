La tempête Eunice fait huit morts en Europe, dont un Canadien

(Londres) Avec des rafales violentes emportant toits et arbres et des vagues spectaculaires sur les côtes, la tempête Eunice, qui s’est abattue vendredi sur le Royaume-Uni avant d’atteindre le continent européen, a fait au moins huit morts et créé d’importantes perturbations. Un Canadien vivant en Belgique est parmi les victimes.