Menaces russes

Le Danemark pourrait accueillir des soldats américains sur son sol

(Copenhague) En pleine tension entre l’Occident et la Russie, le Danemark a ouvert la porte jeudi à des soldats et équipements militaires américains sur son sol, dans le cadre d’un nouvel accord de défense rapprochant encore plus le très atlantiste pays scandinave de Washington.