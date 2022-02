(Cambridge) L’un des Collèges de l’université anglaise de Cambridge a été accusé vendredi de vouloir « effacer » le souvenir d’un de ses plus illustres donateurs, en souhaitant déplacer une plaque qui lui rend hommage, en raison de ses liens avec l’esclavage.

Anna MALPAS Agence France-Presse

Depuis trois jours, un tribunal ecclésiastique est réuni dans la chapelle du Jesus College de la prestigieuse université pour décider du destin de cette plaque commémorative à l’effigie de Tobias Rustat, impliqué financièrement dans la traite des esclaves au XVIIe siècle.

Le Jesus Collège veut la retirer de la chapelle et l’installer ailleurs, avec des éléments de contexte, arguant que certains étudiants, bouleversés par cette plaque, ne veulent pas entrer dans la chapelle.

Comme elle se trouve dans un édifice religieux, il revient à un juge nommé par l’Église d’Angleterre de trancher.

« Glorifier » un homme « chargé d’investir et diriger des entreprises qui faisaient le commerce d’esclaves est une abomination » a déclaré vendredi l’avocat du Collège, Mark Hill.

La présence du mémorial dans la chapelle anglicane « compromet sans aucun doute le travail et la mission de l’Église d’Angleterre », a-t-il ajouté.

Jeudi, le Collège avait été accusé de faire le jeu de la « désinformation » par l’avocat défendant le maintien de la plaque, Justin Gau.

Vendredi, dans sa dernière intervention, Justin Gau, qui représente 65 anciens étudiants, a accusé le Jesus College de vouloir « effacer » Rustat. Ils veulent « se débarrasser d’un vieux parent impopulaire qui a été extrêmement généreux dans le passé », a dénoncé l’avocat.

Rustat ne sera ni « annulé, ni effacé, ni détruit », mais la plaque sera exposée dans un autre bâtiment, a rétorqué Mark Hill.

Ceux qui veulent le déplacement de la plaque « ont tous été mal informés sur la vie de Rustat », avait lancé jeudi Justin Gau, soulignant que son immense fortune ne provenait pratiquement pas de ses investissements dans la traite des esclaves. « Je crains que le nuage de la désinformation ne plane toujours sur cet endroit », avait-il ajouté.

« Le passé, un pays différent »

Sonita Alleyne, qui dirige le Collège et fut la première femme noire nommée à la tête d’une faculté des prestigieuses universités d’Oxford et Cambridge, avait pour sa part fait valoir que la chapelle était « très très problématique » et devait devenir un espace « incontesté », en soulignant que certains étudiants refusaient d’y entrer.

Tobias Rustat, courtisan du roi Charles II, avait investi dans la Royal African Company, qui a déplacé près de 150 000 esclaves, et a participé à la gestion de cette entreprise.

Il avait donné environ 3230 livres sterling (environ 500 000 livres sterling au cours actuel soit 868 00 dollars) au Jesus College, principalement pour financer des bourses d’études pour les orphelins.

Justin Gau a aussi fait valoir que l’église d’Angleterre à l’époque ne s’opposait pas à l’esclavage. « Ils faisaient les choses différemment, le passé est un pays différent », a-t-il plaidé.

À l’issue des débats vendredi, le juge nommé par l’église anglicane dans ce dossier rendra son jugement écrit à une date ultérieure, peut-être dès la semaine prochaine.

Cette affaire illustre le ressent travail d’introspection du Royaume-Uni sur son passé colonial, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, qui a vu se multiplier les appels à retirer les statues et les monuments de personnages historiques liés à l’esclavage et au racisme.

Comme le marchand d’esclaves Edward Colston Edward Colston, dont la statue à Bristol (ouest de l’Angleterre), a été déboulonnée en juin 2020 par des militants antiracistes, ensuite acquittés par un tribunal, Rustat était une figure de proue de la Royal Africa Company au XVIIe siècle.

La décoration à sa mémoire ne fait aucune mention de l’esclavage, que la Grande-Bretagne a interdit en 1833. Rustat est aussi représenté par une statue près d’une bibliothèque de l’université de Cambridge qui a déclaré avoir effectué des « enquêtes préliminaires » sur sa suppression.