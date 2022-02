PHOTO RAMON VAN FLYMEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Dès septembre 2020, les employés de bars et de discothèques d'Amsterdam protestaient contre les restrictions sanitaires et les ordres de fermeture. Cette fois, certaines boîtes de nuit des Pays-Bas néerlandaises ont l’intention de rouvrir leurs portes dans dix jours, malgré les restrictions gouvernementales et la hausse des taux d’infection à la COVID-19.