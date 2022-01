(Paris) « J’ai envie » d’être candidat à la présidentielle, a déclaré mardi au Parisien Emmanuel Macron, ajoutant que sa décision était en train de se « consolider », mais pas encore complètement sûre.

Agence France-Presse

« Il n’y a pas de faux suspens. J’ai envie. Dès qu’il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j’aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l’équation politique, je dirai ce qu’il en est », a-t-il assuré. « Cette décision se consolide en mon for intérieur. J’ai besoin d’être sûr d’être en capacité d’aller aussi loin que ce que je veux », a ajouté le chef de l’État, interrogé par des lecteurs du quotidien.