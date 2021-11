PHOTO JEREMY SELWYN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

À l’occasion du deuxième jour d’audience à Londres, la révélation de la déposition de l’ancien secrétaire à la communication du prince Harry et de son épouse, Jason Knauf, est allée dans le sens de la défense du tabloïd Mail on Sunday. Ci-haut, Megan Markle et son mari lors de leur participation à une discussion sur l’intimidation.