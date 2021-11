PHOTO ED STRUZIK, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE

Le navire russe Akademik Ioffe, alors sous contrat avec la firme de tourisme canadienne One Ocean Expeditions, lors d'une croisière dans l'océan Arctique en 2019. One Ocean Expeditions avait dénoncé une « violation de contrat » et annoncé des poursuites judiciaires après que le navire d'exploration ait cessé ses activités commerciales.