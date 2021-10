Le Pentagone veut plus de coopération sur la sécurité en mer Noire

(Bucarest) Le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin a plaidé mercredi en Roumanie pour un renforcement de la coopération des pays riverains de la mer Noire, face à la « militarisation » de la région par la Russie.

Agence France-Presse

Il s’exprimait aux côtés du ministre roumain de la Défense Nicolae Ciuca à la veille d’un sommet ministériel de l’OTAN.

« La sécurité et la stabilité de la mer Noire sont dans l’intérêt national des États-Unis et cruciaux pour la sécurité du flanc oriental de l’OTAN », a déclaré M. Austin lors d’une conférence de presse à Bucarest. « Cette région est vulnérable face à l’agression de la Russie, comme en témoignent les actions en cours dans l’est de l’Ukraine » et « l’occupation de parties de la Géorgie ».

M. Austin faisait référence aux régions géorgiennes séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud où sont stationnées des troupes russes.

Après la Géorgie et l’Ukraine qui aspirent à rejoindre l’OTAN, le chef du Pentagone effectuait à Bucarest sa troisième escale d’une tournée dans la région, destinée à renforcer la confiance entre alliés.

Washington souhaite également promouvoir une plus forte coopération entre les forces armées de la zone.

M. Austin participera ensuite à Bruxelles à un sommet des ministres de la Défense de l’OTAN, jeudi et vendredi.

Les États-Unis disposent d’un millier de militaires en Roumanie, pays membre de l’OTAN, ce qui représente un facteur de dissuasion face à une potentielle agression russe, selon M. Austin.

La plupart des troupes sont stationnées sur la base militaire de Mihail Kogalniceanu (sud-est, sur la mer Noire), tandis qu’une partie appuie le système antimissile Aegis, le premier installé sur le flanc oriental de l’OTAN.

« La région de la mer Noire continuera à représenter un centre de gravité stratégique extrêmement important pour la sécurité européenne et euroatlantique », a déclaré M. Ciuca.

Selon lui, renforcer la coordination avec les forces américaines et de l’OTAN basées en Roumanie ainsi que la capacité d’action des troupes roumaines « représente la solution pour contrer l’affirmation de la Russie ».

Des responsables américains ont toutefois rejeté des spéculations selon lesquelles le Pentagone envisagerait d’accroître sa présence en Roumanie ou d’y établir une base permanente.

« Non seulement nous n’augmentons pas le nombre des troupes, mais nous ne prévoyons pas non plus de créer une base permanente à ce stade », a déclaré un haut responsable de la défense américaine.