Depuis fin septembre, Alexeï Navalny, déjà emprisonné, est visé par une enquête pour avoir « créé et dirigé une organisation extrémiste ».

(Berlin) L’opposant russe Alexeï Navalny et sa fondation anticorruption FBK ont reçu mercredi soir le prix allemand sur la liberté d’opinion et la démocratie, M100 Media Awards, remis à un proche collaborateur du militant emprisonné.

Léonid Volkov, un allié et associé d’Alexeï Navalny, a assuré que la fondation poursuivait son travail malgré la répression du Kremlin.

« Nous continuons, bien sûr », a souligné M. Volkov qui vit en exil et a reçu le prix à Potsdam, près de Berlin. « Nous avons prouvé que la corruption est un problème de droits de l’homme », a ajouté cette figure de l’opposition à Vladimir Poutine.

Le Fonds de lutte contre la corruption (FBK) d’Alexeï Navalny est de facto pratiquement interdit de toute activité, comme publier des contenus sur l’internet, organiser des manifestations et participer aux élections, après des décisions de la justice russe.

Depuis fin septembre, l’opposant emprisonné dans une affaire de fraude qu’il juge politiquement motivée, est en outre visé par une enquête pour avoir « créé et dirigé une organisation extrémiste » via le FBK et huit autres organisations.

Le M100 Media Awards est décerné depuis 2005 par un jury composé de journalistes du monde entier et distingue des personnes ou des organisations œuvrant pour la liberté d’opinion et la liberté de la presse.

Après son empoisonnement, l’été 2020, attribué par les Occidentaux aux services russes, Alexeï Navalny avait été soigné en Allemagne, une affaire qui avait contribué à dégrader les relations entre Berlin et Moscou