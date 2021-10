Europe

Pédocriminalité

Un rapport accablant pour l’Église catholique de France

(Paris) Déflagration pour l’Église catholique de France et au-delà : une commission indépendante, qui a enquêté sur l’ampleur de la pédocriminalité, a rendu mardi ses conclusions accablantes, estimant à 216 000 le nombre d’enfants et d’adolescents victimes de clercs et de religieux depuis 1950.