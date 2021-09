(Bruxelles) Un groupe de onze Afghanes, des militantes pour les droits des femmes, des enseignantes ou des journalistes, ainsi que l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny font partie des candidats sélectionnés pour le prix Sakharov du Parlement européen, dont le nom du lauréat 2021 sera annoncé en octobre.

Agence France-Presse

Les eurodéputés socialistes et démocrates (S & D, gauche) et verts ont présenté une candidature collective, dont font notamment partie Shaharzad Akbar (la présidente de la Commission afghane indépendante des droits humains), Mary Akrami (la directrice du Réseau des femmes afghanes, qui gère des refuges pour les femmes fuyant les violences familiales) et Zarifa Ghafari (l’une des premières mairesses en Afghanistan). S’y ajoutent Palwasha Hassan, Freshta Karim, Sahraa Karimi, Metra Mehran, Horia Mosadiq, Sima Samar, Habiba Sarabi et Anisa Shaheed.

« Militantes pour les droits humains »

Ces femmes « sont des militantes pour les droits humains » en plus d’être « elles-mêmes victimes de la situation en Afghanistan et de la prise du pouvoir par les talibans », a commenté l’eurodéputé espagnol Nacho Sanchez Amor (groupe S & D) au cours d’une réunion organisée par le Parlement européen par visioconférence.

Il a estimé que cette candidature permettait d’« envoyer un signal fort à la communauté internationale ».

PHOTO SHAMIL ZHUMATOV, ARCHIVES REUTERS Les groupes PPE (droite) et Renew Europe (libéraux et centristes) ont quant à eux nommé Alexeï Navalny, la figure de proue de l’opposition à Vladimir Poutine, incarcéré pour fraude dans une affaire largement considérée comme relevant de la répression politique.

L’eurodéputée finlandaise Heidi Hautala (Verts/ALE) a salué le « courage remarquable » de ces femmes, soulignant le caractère « intergénérationnel et interethnique » de cette candidature collective.

Les groupes PPE (droite) et Renew Europe (libéraux et centristes) ont quant à eux nommé Alexeï Navalny, la figure de proue de l’opposition à Vladimir Poutine, incarcéré pour fraude dans une affaire largement considérée comme relevant de la répression politique.

Les autres candidats retenus par les eurodéputés sont l’ONG Global Witness, la militante pour le droit à l’autodétermination de la population sahraouie Sultana Khaya et l’ex-présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Añez, accusée par le pouvoir de « coup d’État » contre le gouvernement de l’ancien chef de l’État Evo Morales et emprisonnée.

PHOTO RONALDO SCHEMIDT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Añez, a été accusée par le pouvoir de « coup d’État » contre le gouvernement de l’ancien chef de l’État Evo Morales et emprisonnée.

Une présélection de trois candidats sera établie le 14 octobre. Le nom du lauréat 2021 sera annoncé le 21 octobre et le prix sera remis le 15 décembre, en session plénière du Parlement européen.

Le prix Sakharov 2020 avait été attribué à « l’opposition démocratique » au président Alexandre Loukachenko en Biélorussie.

Pour la première fois décerné en 1988, ce prix « pour la liberté de l’esprit » doit son nom au physicien nucléaire Andreï Sakharov, une grande figure de la dissidence à l’époque de l’URSS. Il a plusieurs fois fait office d’antichambre du Nobel de la paix.