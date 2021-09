(Alghero) Arrêté en Sardaigne, l’eurodéputé indépendantiste et ex-président catalan Carles Puigdemont a passé la nuit de jeudi à vendredi en prison et attendait de passer devant la justice italienne qui devra déterminer si elle l’extrade ou non en Espagne, où il est toujours poursuivi pour son rôle dans la tentative de sécession de 2017.

Gaël BRANCHEREAU avec Mathieu GORSE à Madrid Agence France-Presse

Contacté par l’AFP, son avocat Gonzalo Boye a indiqué que M. Puigdemont avait passé la nuit en prison à Sassari, ville dans laquelle un juge doit l’entendre.

Mais « nous ne savons pas » encore si l’audience devant la cour d’appel de Sassari « aura lieu aujourd’hui ou demain », samedi, a-t-il ajouté.

Carles Puigdemont, âgé de 58 ans, a été arrêté jeudi soir à son arrivée à l’aéroport d’Alghero, ville sarde de culture catalane où il devait participer à un festival culturel et s’entretenir avec des élus de l’île italienne, selon son entourage.

Vendredi matin, son profil Twitter affichait un portrait de lui sur lequel est inscrit « ne jamais se rendre ».

Cette arrestation a provoqué la colère des indépendantistes catalans dont plusieurs centaines manifestaient vendredi, jour férié en Catalogne, devant le consulat d’Italie à Barcelone avec des pancartes clamant « Liberté ».

PHOTO ALBERT GEA, ARCHIVES REUTERS Une manifestation a eu lieu devant le consulat d'Italie à Barcelone pour réclamer la libération de Carles Puigdemont, vendredi.

Le nouveau président régional de la Catalogne, Pere Aragones, un séparatiste de tendance plus modérée que M. Puigdemont, a convoqué à 12 h une réunion « d’urgence » de son gouvernement après avoir dénoncé jeudi soir une « persécution ».

« Assez. L’amnistie est la seule voie. L’autodétermination la seule solution », avait-il lancé sur son compte Twitter.

Des soutiens de M. Puigdemont étaient aussi réunis devant la cour d’appel de Sassari, l’un d’eux agitant le drapeau des indépendantistes catalans.

Réclamé en Espagne pour « sédition »

Carles Puigdemont est toujours réclamé par la justice espagnole qui l’accuse de « sédition » et de « détournements de fonds publics ».

« L’arrestation de M. Puigdemont correspond à une procédure judiciaire en cours qui s’applique à tout citoyen de l’UE devant répondre de ses actes devant les tribunaux », a affirmé dans un communiqué le gouvernement de gauche espagnol de Pedro Sanchez, ajoutant que M. Puigdemont devrait » se soumettre à l’action de la justice comme tout autre citoyen « .

En mars 2018, Carles Puigdemont avait été arrêté une première fois à la demande de l’Espagne, en Allemagne cette fois. Mais il avait été libéré quelques jours plus tard après l’abandon par la justice allemande de l’accusation de « rébellion » qui pesait alors à son encontre en Espagne et a été requalifiée depuis en « sédition ».

Eurodéputé depuis 2019, l’indépendantiste a bénéficié un temps d’une immunité parlementaire mais le Parlement européen a levé cette immunité le 9 mars à une large majorité, mesure qui a été confirmée le 30 juillet par la Cour de Justice de l’Union européenne.

Mais la décision du Parlement européen a fait l’objet d’un recours dont le jugement définitif sur le fond de la part de la justice de l’UE doit être prononcé « à une date ultérieure ». L’avocat de M. Puigdemont, Gonzalo Boye, considère que la décision du Parlement est « suspendue » et que son client doit encore bénéficier de son immunité.

Risque d’une nouvelle crise

La détention de M. Puigdemont, qui avait fui en Belgique après l’échec de la tentative de sécession pour échapper aux poursuites de la justice espagnole, fait planer le risque d’une nouvelle crise entre Madrid et les indépendantistes alors qu’elle intervient dans un moment de relative détente.

Le gouvernement Sanchez a gracié en juin les neuf dirigeants indépendantistes qui avaient été arrêtés en 2017 et condamnés à la prison en 2019 à l’issue d’un procès historique dont M. Puigdemont était le grand absent.

Et son gouvernement a repris le 15 septembre ses négociations avec le gouvernement séparatiste régional destinées à trouver une issue à la crise séparatiste en Catalogne.

La tentative de sécession de la Catalogne, en octobre 2017, a été l’une des pires crises vécues par l’Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975.

Malgré l’interdiction de la justice, le gouvernement régional présidé par M. Puigdemont avait organisé un référendum d’autodétermination émaillé de violences policières et suivi, quelques semaines plus tard, d’une déclaration d’indépendance mort-née.

Le gouvernement espagnol, alors dirigé par les conservateurs, avait réagi en mettant la région sous tutelle et en arrêtant les principaux dirigeants du mouvement qui n’avaient pas fui à l’étranger.