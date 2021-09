Europe

Attentats du 13-Novembre

Place au procès, six ans après une nuit de terreur

(Paris) Des « kamikazes » au Stade de France, des terrasses de bars et la salle du Bataclan mitraillées : près de six ans après, la justice replonge à partir de mercredi et pour neuf longs mois dans l’horreur des attentats djihadistes du 13-Novembre.