Europe

France

Début du procès des attentats du Stade de France et du Bataclan de novembre 2015

(Paris) Six ans après les attentats djihadistes du 13 novembre 2015, la justice française replonge mercredi et pendant près de neuf mois dans l’horreur d’un carnage à Paris et en région parisienne qui fit 130 morts et plus de 350 blessés.