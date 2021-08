L’OMS redoute 236 000 morts de plus en Europe d’ici trois mois

(Copenhague) L’Organisation mondiale de la santé juge « fiable » une projection prévoyant 236 000 morts supplémentaires de la COVID-19 en Europe d’ici au 1er décembre a affirmé lundi son directeur régional, se disant inquiet de la récente « stagnation » du rythme de vaccination sur le continent.

Agence France-Presse

« La semaine dernière, le nombre de morts dans la région a augmenté de 11 %, avec une projection fiable prévoyant 236 000 morts en Europe d’ici au 1er décembre » s’ajoutant au 1,3 million de décès déjà provoqués par la pandémie sur le Vieux Continent, a déclaré le directeur de l’OMS Europe Hans Kluge lors d’une conférence de presse.

Sur les 53 états membres de la région, 33 ont signalé une hausse supérieure à 10 % de l’incidence des cas sur deux semaines, a-t-il souligné, tandis que le rythme de vaccination a ralenti.

« Au cours des six dernières semaines, il a chuté de 14 %, en raison d’un manque d’accès aux vaccins dans certains pays et d’un manque d’acceptation des vaccins dans d’autres », a relevé M. Kluge, appelant à augmenter la capacité de production et à dépasser des tentations nationalistes en partageant les doses.

Si trois quarts des soignants dans l’ensemble de l’Europe sont vaccinés, dans certains pays européens ils ne sont qu’un sur dix, selon l’organisation onusienne.

Selon des données de l’OMS, en huit mois, près de 850 millions de doses ont été administrées dans la région qui s’étend à l’Asie centrale, permettant à près de la moitié de la population d’être entièrement vaccinée.

Dans l’Union européenne, 58,7 % habitants, soit 262,3 millions de personnes, sont complètement vaccinés, d’après un comptage de l’AFP lundi.