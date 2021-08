(Le Luc, France) Deux personnes sont mortes dans l’incendie qui continue de faire rage mercredi dans l’arrière-pays de Saint-Tropez sur la Côte d’Azur, le plus important feu de l’été en France dans l’une des zones les plus touristiques du pays.

Estelle EMONET avec Julie PACOREL à Marseille Agence France-Presse

Parmi ces deux victimes « il y a au moins un homme », a précisé le préfet Evence Richard, lors d’une conférence de presse au poste de commandement du Luc.

Une enquête est ouverte sur la découverte d’un corps calciné à Grimaud, un village du massif des Maures. « Aucun élément ne peut nous permettre d’indiquer s’il s’agit d’un homme ou d’une femme », a précisé le procureur Patrice Camberou. « Le logement a été entièrement détruit par le feu ».

Vingt-quatre personnes ont aussi été légèrement blessées, dont cinq pompiers, a précisé le préfet.

Au troisième jour de l’incendie, 1200 pompiers sont mobilisés, multipliant les largages et s’enfonçant au cœur de la garrigue sur des routes difficilement praticables, a constaté une équipe de l’AFP.

Les vents étant « extrêmement changeants », le préfet a concédé avoir « quelques espoirs que dans la nuit prochaine les choses s’apaisent mais nous n’avons aucune certitude ».

Il a exhorté la population à « se calfeutrer chez soi plutôt que sortir », rappelant que « l’évacuation se fait sur ordre ».

Depuis lundi, l’incendie, qui a démarré près d’une aire d’autoroute, a parcouru 6375 hectares, selon les pompiers, dans une région connue pour ses forêts de chênes liège et ses vignobles.

Au pittoresque village de Grimaud, un camping a été brûlé : les toits en tôle des bungalows ont été pliés par la chaleur. Des pans de montagne sont calcinés et des flammèches subsistent dans cette zone atteinte tardivement par le feu.

Si les vignes ont plutôt bien résisté à l’incendie, les pertes matérielles sont énormes et certains producteurs de vins des Côtes de Provence, très prisés à l’export, se disent « anéantis ».

« Je n’ai plus de machine à vendanger, de tractopelle, de chargeur pour la vigne, de moto-faucheuse. Tout a brûlé », dit, encore sous le choc, Paul Giraud, qui possède 25 hectares de vignes. « Je suis désorienté, anéanti ».

« Goût de brûlure dans le vin »

Plus au Nord, près du village du Luc, un autre vigneron estime avoir « évité le pire ». « On a sauvé nos bâtiments », dit-il. « On produit un vin rosé de qualité, donc le défi sera sûrement d’éliminer le risque de présence d’un goût de brûlure dans le vin ».

Les quelques citernes d’eau parsemant le massif paraissent bien dérisoires. Au loin, des tronçonneuses se font entendre. On coupe des arbres pour « faciliter le passage des secours », précise la préfecture.

Le feu a nécessité dès la nuit de lundi à mardi d’évacuer environ 7000 personnes dont de nombreux touristes en camping.

Pour la deuxième nuit consécutive, ces personnes ont dormi dans une quinzaine de structures d’accueil ouvertes sur le littoral.

Des opérations étaient en cours mercredi pour rétablir les réseaux de distribution de téléphonie et d’électricité. Neuf routes demeurent coupées.

Les dégâts sur l’environnement sont importants : « La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié », a indiqué à l’AFP Concha Agero, directrice adjointe de l’Office français de la biodiversité.

« C’est une atteinte irrémédiable à cette richesse en terme de biodiversité qui se trouvait dans ces espaces, avec notamment une espèce de tortue extrêmement rare et menacée », la tortue d’Hermann, a souligné mercredi la secrétaire d’État à la biodiversité Bérangère Abba.

Un autre incendie était en cours dans une région viticole et touristique du Sud-Est, près de Beaumes-de-Venise.

Il a connu une forte reprise dans la nuit en raison de vents violents, avec 40 hectares supplémentaires brûlés rapidement, pour atteindre 240 hectares touchés, dont des vignobles et oliveraies.

Plus à l’Ouest, des incendies ont ravagé environ 90 hectares de végétation mardi. Quatre pompiers ont été blessés près de Bizanet et ont été hospitalisés.

La France avait jusqu’ici été relativement épargnée par les feux qui ont dévasté des milliers d’hectares et fait des dizaines de victimes dans plusieurs pays méditerranéens, de la Turquie à l’Algérie.